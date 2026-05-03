Bakan Tekin açıkladı: Ara tatilleri yaz tatiline ekleyebiliriz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya’nın St. Petersburg kentine gerçekleştirdiği ziyaretten dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, birinci ve ikinci dönemin ortasında yapılan birer haftalık ara tatilin kaldırılmasının gündemde olduğunu duyurdu.

GEÇ AÇILIP ERKEN KAPANACAK

Yeni düzenlemeyle ilgili henüz net bir karar verilmediğini belirten Bakan Tekin, “Ara tatillerin kaldırılması halinde çocukların tatillerini kısaltmış olmayacağız. Tam tersine yaz tatilinin daha kesintisiz ve uzun devam etmesini sağlayacağız. Ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geçe, haziran ayındaki kapanışı biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun yaz tatili yapmış olacaklar” dedi. Bakan Tekin, gündeme dair diğer soruları da şöyle yanıtladı:

OKULLAR YAKIN TAKİPTE

“(Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıların ardından yapılan çalışmalar) ‘Her okulda silahlı bir güvenlik olsun, o kişi güvenliği temin etsin’ yaklaşımı çok doğru değil. Bu varsayım doğru olsaydı, Çekmeköy’deki okulumuzda polis vardı, orada Fatma Nur öğretmenimizin başına bu elim olay gelmezdi ya da Siverek’te jandarma karakolunun bitişiğindeki okulumuzda böyle bir hadise olmazdı. Türkiye genelinde binin üzerinde okulumuzda 24 saat polis bekliyor. Bazı okulların önünde polis araçları rutin devriyeye çıkıyor. Eğitim kurumları için güvenlik komisyonları da oluşturuldu. Şimdi İçişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışma ile biraz daha detaylı bir biçimde okullarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Ayrıca eğer okullarda bir polis olacaksa onların bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve bunun için farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı başladığında kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlandığı daha farklı bir tedbir silsilesini paylaşmış olacağız.”

ZORUNLU EĞİTİM YAŞI TARTIŞILMALI

“Zorunlu eğitim çağında çocuklarımıza vermemiz gereken bilgiler artık çok daha erişilebilir hale geldi. Ortalama istihdama ve topluma katılma yaşı ise 27-28 civarında. Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergeler de dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum. Yani buna hızlı adapte olmamız lazım. Çünkü bir çocuk 15 yaşında uluslararası bir alanda girişimci de olabilir çok iyi bir üniversite öğrencisi de. Zorunlu eğitimin kısaltılması noktasında henüz bir plan gündemde değil. Çünkü bu, bugünden yarına olmaz. Bu konuyu kamuoyunun tartışmasını istiyoruz.”