Bakan Tekin açıkladı: Ara tatiller kalkacak mı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mardin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara tatillerle ilgili öğrencilerin tatil dönüşü adaptasyon sorununa dikkat çeken Tekin, önümüzdeki yıl bu uygulamanın kaldırılmasının değerlendirildiğini söyledi ve “Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası ‘çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz” dedi.

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

Bakan Tekin, 4+4+4 sisteminin kısaltılmasıyla ilgili de şunları söyledi: “Zorunlu eğitim süresinde düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı ama bu yönde atılacak her adımda artıları ve eksileri çok detaylı şekilde analiz etmek, hazırlıklar yapmak, bazı tedbirleri almak gerekiyor. Tedbir almadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz. Biz hiçbir model açıklamadık ama kamuoyunda konuşulan 3+1 veya 2+2 modelleri var. Peki iki yıl zorunlu olursa akademik eğitime devam edecek öğrenciyi nasıl belirleyeceksiniz? Bu sefer mesleki eğitim altyapısının ya da diğer lise türleri altyapısının aşağıdan hazır olması lazım. Biz bütün bu hazırlıkları yapmak zorundayız. Beraberinde öğretmenlerin norm durumu, kız çocuklarının okullaşması gibi başka meseleler de var. Birkaç yıl sonra bu hazırlıklar bittiğinde, konu paydaşlarla istişare edilir sonra karar verilebilir. ‘Bugün karar alıyoruz, yarın uygulanacak’ gibi bir durum yok. Şu an aceleye getirilecek bir konu değil. Burada mesele zorunlu eğitimin süresinden ziyade zorunlu eğitimi tamamlama yaşı; asıl oradan bakmak lazım. Yoksa biz kamuoyunu dinleyelim derken verdiğimiz bilgileri ya da çocuğa kazandırdığımız becerileri azaltalım ya da süreyi kısaltalım demiyoruz.”

ÖZEL OKULLARIN DENETİMİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, özel okul denetimleri ve Milli Eğitim Akademisi ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Bakanlığın verdiği ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulması ve velilere ek külfet oluşturulmaması konusunda Teftiş Kurulu Başkanlığımız özel okullarda ani denetimler yapıyor. Vatandaşın çocuğundan ek ücret alınmasına izin vermeyiz. 24 Kasım’da yaptığımız 15 bin atamadan sonra norm güncellemeleri yapılacak. Aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atamasına ilişkin ihtiyaç duyduğumuz alanlar baz alınarak branş dağılımını açıklarız. Şu an 7 ilde zaten merkezlerimiz hazır. Biz kamuya ilave külfet getirmeden hazır binalarımızı efektif kullanıyoruz. Hemen hemen hepsi konaklamalı ama bazıları konaklamalı olmayacak. Ankara ile İstanbul’daki konaklamalı değil. Orada başka seçenekler üretebiliriz.” (Beyazıt Şenbük)

UZUN SÜREDİR TARTIŞILIYOR

Sonbahar ve ilkbahar döneminde birer haftalık ara tatil uygulamasına 2019 yılında başlanmıştı. Amaç uzun yaz tatilinin biraz kısaltılması ve böylece ‘yaz unutması’ olarak adlandırılan olgunun önüne geçilmesiydi. Pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulaması nedeniyle öğrenciler zaten okula gitmediği için veliler ve öğretmenler bu konuda itiraz yükseltmedi. Ancak öğrenciler pandemi sonrası okula yeniden dönünce ara tatiller konusunda itirazlar da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu konu üzerinde uzun süredir çalışıyor.

BAYRAMLAR DA EKLENİNCE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatilleri eğitimin verimliliğine etkisinin tartışmalı hale geldiği düşüncesiyle masaya yatırmış olmalı. Türkiye’de MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerekiyor. Ancak uzun dini bayramlar, resmi bayramlar, kar yağışı, deprem, sel gibi nedenlerle eğitim hep kesintiye uğruyor ve bu 180 gün pek tutturulamıyor. Diğer yandan eğitimciler, uzun yaz tatilinin öğrencilerde öğrenme kayıplarına yol açtığını da sık sık dile getirmişti.

DÜNYADA NASIL

Genel olarak baktığımızda Türkiye’de öğrencilerin eğitim aldıkları gün sayısı çoğu zaman 180’in altında kalırken, eğitime önem veren diğer bazı ülkelerde okulların açık olduğu gün sayısının bizden fazla olduğunu görüyoruz. Güney Kore’de okulların açık olduğu gün sayısı 220’ye ulaşırken, Japonya’da 210, İngiltere, Almanya, Finlandiya’da 190 günü buluyor. (Nuran Çakmakçı)