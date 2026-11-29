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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katılan Bakan Tekin, şunları söyledi: “Şu anda akademiye devam eden arkadaşlarımız var. Onlar da şubat ayı itibarıyla eğitimlerini tamamlayacak. Eğitimleri biten mezunları da yeni görev yerlerine göndereceğiz. Onların ayrılmasını müteakip de branş dağılımını yaptığımız 15 bin arkadaşımız onların yerlerine akademi eğitimine başlayacak. Akademinin bir sonraki dönemi eylül ayında başlatabilmek için Akademi Giriş Sınavı da mayıs ayında yapılacak. 2023’ten sonra özellikle öğretmenleri sistemin odağına aldık. Bütün kararlar, yayınladığımız bütün genelgeler, bütün yönetmelik değişiklikleri ya bir öğretmenler odası toplantısında öğretmen arkadaşlarımızın bizden talebiyle ya da ‘Biz böyle bir şey yapacağız, ne düşünür, ne önerirsiniz?’ sorusunun gündeme gelmesiyle oldu. Her işi istişareyle yapıyoruz.”