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Bakan Süleyman Soylu: İmamoğlu gidip dadaşlarla uğraşıyor

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#Süleyman Soylu#Kağıthane#İmamoğlu
Bakan Süleyman Soylu: İmamoğlu gidip dadaşlarla uğraşıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 18:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mahalle buluşmaları kapsamında Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu ve altılı masayı hedef alan Soylu, “İmamoğlu, Belediye Başkanlığı döneminde provokasyondan başka ne yaptı? Şimdi bir de gitti Dadaşlarla uğraşıyor" dedi. 

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İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, mahalle buluşmaları kapsamında Talatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, “Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Belediye Başkanlığı döneminde ne yaptı? Provokasyondan, sağa sola hakaret etmekten ve LGBT’cilik yapmaktan başka ne yaptı? Bir de gitti dadaşlarla uğraşıyor" dedi.

“TÜRKİYE’Yİ KARIŞTIRMA DÖNEMİ TAYYİP ERDOĞAN ZAMANINDA BİTTİ" 

Soylu, “Altılı masa bir ülkenin büyükelçisine, ‘Biz bu konuları konuştuk ama bunları nasıl yapmanız lazım?’ dedi. Adam ajanlık yapıyor. Bir ülkenin büyükelçisine gidiyor. Sonra o ülkenin içişleri bakanı Türkiye’ye geldi. O içişleri bakanına dedim ki, bakın sizin büyükelçiniz bir halt işliyor. Türkiye'nin iç siyasetine karışıyor. Bunlar eskidendi, biz buna müsaade etmeyiz. Biz bunu bütün Türkiye ile bütün dünyayla paylaşırız. Ya yaptığınızdan geri adım atın, ya Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür dileyin, yada ne yaptığını bilmeyen bu adama haddini bildirin. Hiç birisi çıkıp da görüşmedi diyemiyor. Diyorlar ki Süleyman Soylu bu kasetleri nasıl dinledi? Ben içişleri bakanıyım. Ben ülkemin ajanlık faaliyetleri ile ilgili yapılan bütün işlerin takipçisi olmakla sorumluyum. Ülkemin huzuru için, milli güvenliği için. Dışarıyı Türkiye’yi karıştırma dönemi Tayyip Erdoğan zamanında bitti" diye konuştu. 

 

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#Süleyman Soylu#Kağıthane#İmamoğlu

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