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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu’ya hakaret şüphelisi Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Bakan Soylu’ya hakaret şüphelisi Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Erdal Erbaş, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavi gören annesinin fotoğrafını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaşımının altına hakaret içeren ifadeler yazan Erbaş, önceki gün gözaltına alınmış, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları incelenen şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da birçok kez hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Erbaş yeniden gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Erdal Erbaş, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaretten’ tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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