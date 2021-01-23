Bakan Soylu’ya hakaret şüphelisi Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandı

Hastanede tedavi gören annesinin fotoğrafını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaşımının altına hakaret içeren ifadeler yazan Erbaş, önceki gün gözaltına alınmış, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları incelenen şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da birçok kez hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Erbaş yeniden gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Erdal Erbaş, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaretten’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.