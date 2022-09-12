Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu'nun yönettiği uyuşturucu operasyonunun 33 şüphelisi adliyede

Güncelleme Tarihi:

#NEVŞEHİR#Polis#Narkotik
Bakan Soylunun yönettiği uyuşturucu operasyonunun 33 şüphelisi adliyede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 11:10

NEVŞEHİR’de 3 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kente gelerek yönettiği uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 85 kişiden 33'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyonu yönetmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kente geldi. 86 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 85 kişi gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda, 1 kilo 478 gram metamfetamin, 1 kilo 177 gram esrar, 45,29 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 55 bin 130 TL, 3 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 kök Hint keneviri, 9 extacy hap, 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 52'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 33 şüpheli ise, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NEVŞEHİR#Polis#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles