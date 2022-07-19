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Bakan Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldüren zanlı tutuklandı

#TRABZON#Sefa Dönmez#Fatih Ulusoy
Bakan Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmezi öldüren zanlı tutuklandı

Trabzon'un Of ilçesinde dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i tabancayla vurarak öldüren Fatih Ulusoy (53) bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dün akşam saat 19.00 sıralarında Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde Fatih Ulusoy (53) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez (60) arasında daha önce mahkemelik de oldukları balıkçı damı meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmada Fatih Ulusoy, Dönmez’in kendisine tokat atması üzerine sinirlenerek silahını alıp gelip arkasından 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Cinayet zanlısı Fatih Ulusoy olay sonrası güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, sorgusunun tamamlanması üzerine çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi.

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Ulusoy’un ilk ifadesinde pişman olduğunu ve sinirlerine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Cinayet zanlısı Fatih Ulusoy, 'ateşli silahla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#TRABZON#Sefa Dönmez#Fatih Ulusoy

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