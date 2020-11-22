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Mustafa TURAPOĞLU/DHA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'nun isteğine Bakan Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim

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Bakan Soylu'nun isteğine Bakan Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari Yüksekova'da bulunan Büyükçay deresinin ıslah ve rekreasyonu için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istedi. Bakan Pakdemirli ise, "Sayın bakanım Hakkâri her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" yanıtını verdi.

Bakan Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti. Twitter hesabından açıklamada bulunan Soylu, "Hayalim... Yüksekova'dayım. Burada birçok hizmet yapıldı, yapılıyor. İlçenin tam ortasından Büyükçay deresi geçiyor. Sağı solu ıslah ve rekreasyon olursa kadınlar, gençler, çocuklar, herkes, ne güzel gezerler. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye bir abi diyeceğiz" dedi. Bakan Pakdemirli ise, Bakan Soylu'ya yanıt vererek, "Sayın bakanım Hakkari her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" ifadesini kullandı.

Bakan Soylunun isteğine Bakan Pakdemirliden yanıt: Hemen ilgilenelim


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