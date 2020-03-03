Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın aldığı karara sert tepki: Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur
İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada, "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;
Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz.
Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur.
Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 3, 2020
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz.
Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur.
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