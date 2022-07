Bakan Soylu'dan yola çıkacak ailelere çağrı: Çocuklarınızı arka koltuğa oturtun

Haberin Devamı

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Araç kullanırken cep telefonu kullanımının artması, yayalar açısından kulaklıkla yürümenin artması kazaları ve can kayıplarını artırdı. Maalesef birtakım tedbirlerle beraber adımlarımız sonuca ulaşırken, düşürdüğümüz yaya trafiğindeki ölümler arttı.

Kaza miktarı yüzde 15'lik dilimde artarken, ölüm bir önceki yılla hemen hemen kafa kafaya gitmektedir. Türkiye'deki ticari hareketliliğine ve turizm hareketliliğine rağmen.

Kurallar doğru şekilde uygulanırsa kaza olabilir ancak yaralanma ve ölüm riskleri de mümkün olan ez az seviyeye düşüyor.

Bizim için risk olan yaya ölümleridir. Yaya trafiğine dikkat etmek gerekiyor. Anadolu'nun pek çok yerinde sürücülerimin dikkat etmesi yönünde günde 3-4 defa anons yapılması gerekiyor. Yaşlılarımız Kovid nedeniyle Anadolu'yu tercih ettiler, yaya alışkanlıklarını henüz oluşturamadıkları için kazalar ve ölümler meydana gelebiliyor.

Motosiklet, bisiklet ve scooter nezdinde de uyarıcı rehberlik edici, birtakım denetim uygulanabilecek işletim gelmeli.

Elimizde kanunun gücü var. Vatandaşlara rehberlik yapmak en büyük bayram hediyesidir.

Otoyollarda hız limitini artırdık.

Denetim sayısı arttıkça, kaza ve can kayıpları düşmektedir. Tüm istatiklerimiz denetim arttıkça aşağıya doğru, denetim azaldıkça yukarı doğru çıkıyor. Hiç kimse denetimden endişe etmesin.

Sizin güvenli bir şekilde bayrama gitmenizi ve dönmenizi istiyoruz. Yollarda size rehberlik eden her arkadaşımızın tatilden feragat ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Denetimler için planlar yapılmıştır. Bu denetimler sadece cezaya yönelik değil. Toplam 114 bin 960 ekip görev alacaktır. Trafik ekiplerimizin görünür olmaları sağlanacaktır. Denetimlerin yüz yüze yapılarak sürücülerin araç dışına davet edilmesi gibi trafik denetimlerinde önemli bir farkındalık ortaya konulacaktır.

"ÇOCUKLARINIZI ARKA KOLTUĞA OTURTUN"

Kovid nedeniyle trafik davranışları olumsuz etkilendi.

7 Temmuz'da başlayacak trafik denetimlerimiz 11 gün boyunca kesintisiz devam edecektir.

Buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tuzak radar uygulamasını kaldırdık. Radar kurulan yerlerde öncesinde uyarı var. Bu bayramda da 81 ile genelge gönderdik. Emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgi verdik.

Yaptığımız denetimlerde, aileler beniz bağışlasınlar söylemek isterim. Bazen yaptığımız denetimlerde cici cici çocuklarını ön koltuğa oturtuyorlar. Lütfen yolculuğa çıktığınızda altını çizerek söylüyorum, çocuklarınızı arka koltuklara oturtun ve emniyet kemerlerini takın. Onlar muhakkak öne oturmak isteyeceklerdir, onları arka koltuğa oturtmanız en büyük trafik eğitimidir. Ailelerden, ebeveynlerden özellikle bunu istiyorum.

'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN'

'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla, geçen sene de kullandığımız sloganla farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. 'Emniyet kemerini taktıysan bayram yolunda her şey yolunda', 'Telefona değil yola bakıyorsan bayram yolunda her şey yolunda', yine bir sloganımız daha var, 'Hız limitlerine uyuyorsan bayram yolunda her şey yolunda'.

Her vatandaşımızın, özellikle sosyal medya kullanıcılarının, medya sektöründeki arkadaşların bunu milli bir görev olarak görmelerini farkındalık oluşturmaları gerekiyor.

Şehirlerarası otogarlarda bu denetimler yapılacak. Son olarak trafik güvenliğini bir milli güvenlik meselesi olarak görüp 3. sayfa haberi olarak görmekten kurtulmalıyız.

'Her gün trafikte daha iyiye' sloganını aklımızdan çıkarmayalım.