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DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan, 'Yedi Güzel Adam' şiiriyle paylaşım

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Bakan Soylu'dan, 'Yedi Güzel Adam' şiiriyle paylaşım
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, şair Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabında Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile birlikte jandarma ve polis özel harekatın fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı şiir şöyle:

"Bu insanlar dev midir

Yatak görmemiş gövde midir

Bir yara açar boyunlarında

Kolkola durup bağırdıklarında

-Ya kurbanın olam

Dağlar önüme durmuş

Ki dağlanam

Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden

Durdular ite çakala karşı yarin kapısında"

Bakan Soyludan, Yedi Güzel Adam şiiriyle paylaşım


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