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Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan valiler ve komutanlarla toplantı

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Bakan Soylu'dan valiler ve komutanlarla toplantı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, valiler, jandarma komutanları ve emniyet müdürleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Süleyman Soylu başkanlığında valiler, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve sahil güvenlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldığı belirterek, "Toplantıda normalleşme süreci, Kurban Bayramı trafik tedbirleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve uyuşturucuyla mücadele konuları değerlendiriliyor" denildi.

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