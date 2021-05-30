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Gündem
Zeki GÜNAL - İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.05.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan Taksim Camii'ne ziyaret

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Bakan Soylu'dan Taksim Camii'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılan Taksim Camii'ni dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ise "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazı kılınarak açılan Taksim Camii çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Camiye gelen kişiler tek tek polisin üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor. Dün akşam saatlerinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Camii'ni ziyaret etti. Cami çıkışında çevredekiler Soylu ile fotoğraf çektirdi.

Taksim Camii açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burası İstanbulun fethine de bir hediyedir..
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Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz" dedi. Çiçekçi kadının sorunlarını dinleyen Süleyman Soylu daha sonra Taksim'den ayrıldı.

Bakan Soyludan Taksim Camiine ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce Taksim Camiini işaret etmişti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce Taksim Camii'ni işaret etmişti...

 

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