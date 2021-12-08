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Bakan Soylu'dan Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili çarpıcı sözler

#Süleyman Soylu#TBMM#HDP
Bakan Soyludan Tahir Güvenin öldürülmesiyle ilgili çarpıcı sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Cizre'de eski AK Parti İlçe başkanının kardeşi Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç’i, bu sabah HDP’li milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde konuşan Süleyman Soylu, Şırnak Cizre' de 4 Aralık'ta öldürülen Meman aşireti lideri Tahir Güven'in cinayetiyle ilgili HDP Milletvekillerine dönerek, "biz devlet olarak suçluların peşindeyiz" dedi. Soylu konuşmasının devamında "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. Bizim İlçe Başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komple ile öldürüldü. Gecenin bir yarısı onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim biliyor musunuz? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç. Onu bu sabahı nerede yakaladık. HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Mehmet Miraç Dinç YPS'dir ve PKK tarafından atanmıştır" dedi.

Soylu "bu katliamın talimatı PKK Suriye tarafından verilmiştir. Mehmet Miraç Dinç ile Sezai Temelli' nin, Hüseyin Kaçmaz'ın Hasan Özgüneş'in irtibatı vardı. Bu katliamın hesabını vereceksiniz. Bu milletvekilliği seni kurtarmayacak. Hesabını vereceksiniz. Siz PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK PArti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.

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AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi ve Meman Aşireti’nin Lideri Tahir Güven aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

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#Süleyman Soylu#TBMM#HDP

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