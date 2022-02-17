Bakan Soylu'dan Sıla Şentürk açıklaması: Hepimizin çocuğu var... Bu olayları bitirmeye mecburuz

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu medyanın Ankara Temsilcileri ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün vahşice öldürülmesiyle ilgili konuştu.

SILA’NIN ÖLÜMÜ İÇİN SORUŞTURMA

Soylu olayla ilgili “Fail arkadaşının cep telefonunu kullanmasına rağmen yakalandı. Her katliam gibi bizim açımızdan üzüntü verici. Aralarında bir nişanlılık olmuş. Sonra sürtüşme olmuş. Aile şikayetçi olmuş. Fail hapse girmiş. Sonra aile şikayeti çekmiş. Kişi cezaevinden çıkmış. Aralarında tartışma çıkmış, 4-5 yerinden bıçaklamış. Bu durumlarda kendi aralarında barışmamaları lazım. Kolluk olmadan bir araya gelinmemeli. Biz kolluk kuvvetlerine de zaten barıştırma yetkisi vermiyoruz. Geçen yıl 20 üzerinde kadın, erkek tarafından ikna edilmiş, görüşmüşler, öyle öldürülmüşler. Hepimizin çocuğu var. Ciddi şekilde sarsılıyoruz.” dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Soylu konuyla ilgili soruşturma açıldığını da söyleyerek; “Biz bu durumlarda zaten mecbur soruşturma açıyoruz. Bunda da açtık. Bir ihmalimiz var mı buna bakıyoruz. Bir de bu olaydan neler çıkarırız, ne gibi ek tedbirler alırız buna bakıyoruz. Bu olayları bitirmeye mecburuz” diye konuştu.

İlgili Haber 16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar Haberi görüntüle

LAVRİON KAMPI YENİDEN SAHNEDE

Öte yandan Bakan Soylu Türkiye’nin göç sorunu ve yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu terörle mücadele konusunda çok dikkat çeken mesajları vardı: “Yunanistan Lavrion kampını yeniden harekete geçirdi” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamaları şöyle:

“Yunanistan Lavrion Kampı’nı PKK lehine 7-8 aydır yine harekete geçirdi. PKK kırsalda zayıflayınca terör örgütü ele başlarından Murat Karayılan bir yıl önce şehirlerde eylem yapma talimatı verdi. Çok şükür bir şey olmadı. Hedefleri Lavrion kampından Irak’taki kamplara gidebilmek. Yeni bir hat oluşturdular. Yunanistan hükümetine bu durumu ilettik. İsim isim verdik. Lavrion kampını devreye sokmasalardı katılım daha düşük olurdu.

PKK- DEAŞ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Örneğin PKK’lılar DEAŞ’lı birini ellerinde tutuyorlar. Türkiye’ye adam geçirmesi ya da mühimmat geçirmesi karşılığında bırakıyorlar. Türkiye’ye karşı işbirliği yapıyorlar. Üstelik aralarında petrol, kaçakçılık konularında da işbirliği var.”

Haberin Devamı

TÜRKİYE KARIŞTIRILMAK İSTENİYOR

Bakan Soylu son dönemde Türkiye’nin bazı meseleler üzerinden karıştırılmak istendiğini söyledi. Bunları şöyle sıraladı:

“*Uygur Meselesi: Özellikle ABD bu mesele üzerinden bizi manipüle etmeye çalışıyor. Bunu da kendi içimizdeki birtakım mahvillerle yapıyor. Bir siyasi parti konuyu açıkça sahiplenmiş görünüyor. Oysa biz zaten yüksek hassasiyet gösteriyoruz.

*LGBT Meselesi: ABD ve Avrupa bu mesele üzerinden Türkiye’de politik ve kültürel salınım yapıyor. Tesadüfi işler değil. Oysa cinsel yönelim meselesine en çok tepki gösteren HDP seçmeni. Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz diyorlar.

*İstihbarat örgütlerinin Türkiye çalışmaları bir zamanlar özellikle Suriye kaynaklıydı. Şimdi ise Batı’dan kaynaklanıyor. Özellikle sivil toplum örgütleri üzerinden yapıyorlar."

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı Haberi görüntüle

GÖÇ SORUNU

Haberin Devamı

Bakan Soylu Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı göç tehlikesini ve nedenlerini madde madde özetledi:

“*Göçe kaynaklık eden ülkelerde ya iç savaş ya da yoksulluk var.*Yemen’den Lübnan’a kadar sorun var. Yemen göç gelen ülkelerden biri, Lübnan’daki sorun ise ekonomik. 0-2 yaş çocukların süt ve mama eksiği var. Türkiye ihtiyacı karşılamak için hazırlık içinde.

*Afganistan’dan İran’a günde 5 bine yakın kişi geçmeye çalışıyor. 2500’ünü engelliyorlar, 2500’ü geçiyor.

*Suriye ve İran’dan 800 milyona yakın harekete geçmeye hazır göç kütlesi var.

*Allah korusun, İdlib ya da İran sınırından bir hareket başlarsa bunları Türkiye içine almamız çok zor.

*Suriyeliler konusunda birkaç olay dışında çok büyük toplumsal kırılma yaşanmadı.”

Haberin Devamı

“ŞAM’DAN GELENLER VAR”

İçişleri Bakanı Soylu, Suriye’den Türkiye’ye yönelik göçte karakterin değiştiğini belirtti. “Gelmeye çalışanların önemli bir bölümü Şam civarından. Sebep ise ekonomik kriz. Ya Türkiye’de kalmak istiyorlar, ya da Avrupa’ya geçmek. Bu yıl Türkiye’ye girmelerini engellediğimiz Suriyelilerin yaklaşık yüzde 20-25’i Şam civarından gelenler.” dedi. Bakan Soylu, Türkiye’de 31.12.2021 itibariyle Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısını 194 bin olarak açıkladı. Suriyelilerin suça karışma oranlarına değinen Soylu, “Yüz bin kişiye düşen olay sayısına göre Türk vatandaşların oranı yüzde 2.1; Suriyelilerin oranı ise 1.3” diye konuştu.

EN ÇOK SURİYELİ İSTANBUL’DA

Haberin Devamı

Bakan Soylu istatistiki bilgileri de paylaştı. Buna göre Suriyelilerin en yoğun bulundukları iller arasında ilk sırada 535 bin ile İstanbul bulunuyor. İstanbul’u 461 bin ile Gaziantep, 433 Bin ile Hatay, 428 Bin ile Urfa takip ediyor. Soylu, “Suriye’deki sorunların yakın zamanda çözüme kavuşması gibi bir durum yok. Bunun çözülebilmesine yönelik tünelde bir ışık şimdilik görünmüyor” dedi. Her yıl Suriyelilerin gelecek planlarına ilişkin anket yaptıklarını da açıkladı. Son anketin sonuçlarını da paylaştı.

Buna göre Suriyelilerin;

*Yüzde 3.1’i Suriye’ye hiçbir koşulda dönmeyi düşünmüyor.

*Yüzde 28.2’si ‘savaş biter ve istediğim gibi bir hükümet kurulursa dönerim’ diyor.

*Yüzde 13.7’si ‘savaş biter ve istemediğim bir hükümet kurulursa da dönerim’ diyor.

*Yüzde 12’si güvenli bölge kurulursa döneceğini söylüyor

*Yüzde 38’i kararsız.

*Yüzde 4.1’i ise savaş devam etse de döneceğini söylüyor.

Ankara Altındağ’da yaşanan gerginliğin ardından 4 bin 500 kişinin başka yerlere taşındığını belirten İçişleri Bakanı Soylu, 3 bin 900 metruk binanın da yıkıldığını söyledi.

BATI’YA ELEŞTİRİ

Batı’nın göç sorunu karşısında adım atmadığına dikkat çeken Soylu’nun bu konudaki mesajları ise şöyle:

“*Defalarca konuşuldu. Özellikle Suriye konusunda. Kulaklarının üstüne yatıyorlar.

*Bakış açıları bir göç sorunu varsa Türkiye ile Yunanistan, Türkiye ile Suriye, Türkiye ile İran arasındadır şeklinde. Buralarda tedbir alınırsa sorunun kendileri açısından çözüleceği düşüncesindeler.

*Batı bir yandan ‘onları tutun elimizden geleni yapalım’ derken, diğer yandan ise muhalefeti de kışkırtarak yabancı düşmanlığı üzerinden istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu da Batı’nın iki yüzlülüğü.”