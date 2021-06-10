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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 00:27 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan şehit jandarma Keleş'in ailesine taziye ziyareti

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Bakan Soylu'dan şehit jandarma Keleş'in ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da şehit olan kahraman jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabb'im bizleri, şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun."

Paylaşımda ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, 30 Mayıs'ta Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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