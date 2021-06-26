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ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 26.06.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan 'Özel Güvenlik Görevlileri Günü' mesajı

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Bakan Soylu'dan 'Özel Güvenlik Görevlileri Günü' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, 698 bin 344 kişinin yeni nesil özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olduğu, bunlardan 332 bin 796'sının aktif görev başında bulunduğunu söyledi.

Bakan Soylu, mesajında, şehir güvenliğinin önemli bir bileşeni haline gelen özel güvenlik görevlilerinin günlerini kutladı.

Bakan Soylu, "15 Temmuz sonrasında pek çok konu başlığında olduğu gibi özel güvenlik sektörü de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve yönlendirmeleriyle yeniden ele alınmış, gerek dijital alt yapılarıyla gerek hizmet içi eğitimleriyle gerekse denetim kapasitesinin arttırılmasıyla sektöre farklı bir heyecan ve disiplin kazandırılmıştır. 698 bin 344 kişinin yeni nesil özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olduğu; 332 bin 796 kişinin aktif olarak görev başında bulunduğu özel güvenlik alanında, 2018 yılında başlatılan eğitim seferberliği kapsamında şu ana kadar toplam 530 bin 28 kişiye eğitim verildi. Özel güvenlik şirketi denetim sayısı yüzde 38 artışla 956'dan 1322'ye çıkarıldı. Kamuda görev yapan personele tek tip kıyafet; resmi kolluk birimleriyle iletişim ve etkileşimi arttırmayı hedefleyen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi, alanında ilk olan ve bir literatür oluşturmanın temelini teşkil etmesini hedeflediğimiz Özel Güvenlik Eğitim Kitabı'nın yayımlanması, sektörün iş ve işlemlerini kolaylaştıran Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi gibi adımlarla özel güvenlik alanında 21'inci yüzyılın ihtiyaç duyduğu standartların üzerine çıkılması hedeflenmiştir" dedi.

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