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Bakan Soylu'dan vatandaşlara uyarı: Hasar durumunu göremeyenler kaymakamlıklara başvuracak

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Soylu#Kahramanmaraş#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 13:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, hasar sorgu sayfasında evini göremeyen vatandaşlar için "Kaymakamlık ve valiliklerimizin önünde bulunan afet koordinasyon müracaat merkezlerimize müracaat etsinler." çağrısında bulundu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları:

Esnaf çarşılarının 5 binine başlandı. 10 gün içinde biter, zannediyorum diğer 5 bini de bir 10 günde biter. Kuru gıdacılar için de hal yapılıyor. Çalışmalara başlandı. 203 sosyal market var. Şu ana kadar az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, evi yıkılan ve acil yıkılan vatandaşlarımıza 1 milyon 70 bin kişiye 10'ar bin lira ödendi.

4 KATEGORİDEKİ VATANDAŞA 15 BİN LİRA YARDIM

Orta hasarlılar, ağır hasarlılar, evi acil yıkılacak olan ve yıkılmış olan vatandaşlarımız taşınacak. Bunlara 15 bin lira taşınma bedeli ödenecek. 129 bin haneye ödeme yapıldı.

Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi.

EVİNİ GÖREMEYENLER MÜRACAAT ETSİN

e-Devlet'e baktıktan sonra bazı adreslerde benim evim hasarlı ama evimi bulamadım diyenler olacaktır. Bunun sebebi şudur, 2018 sonrası kaçak yapılar kayıtlı değildir. Kaymakamlık ve valiliklerimizin önünde bulunan Afet koordinasyon müracaat merkezlerimize müracaat etsinler. Hasar tespitlerinde itirazı olanlar da, görünmüyorum diyenler de buraya müracaat edecek. Onlara da yardımcı olacağız. Eksik olanlar varsa hemen düzeltilecek.

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KONTEYNERLERDE YAKINI VEFAT EDENLERE ÖNCELİK

Çadır kentlerimizde eğitim planlarımız tamamlandı. Konteyner kentlerde öncelikle vatandaşlarımızdan yakını vefat edenlere öncelik veriyoruz. Daha sonra engelliler, yaşlılar, yatalaklar ve şehit aileleri için planlama yapıyoruz.

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#Süleyman Soylu#Kahramanmaraş#Deprem

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