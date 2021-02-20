Bakan Soylu yanıtladı! Gara neyi ifade ediyor?

Bakan Soylu, A Haber'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

GARA OPERASYONU - TERÖRLE MÜCADELE

21. asrın başıyla Türkiye kendisine bir yol çizdi. 21. asır başıyla dünya bir yönsüzlükle karşı karşıya. Bu ikisi birbiriyle tezat oluşturuyor. Türkiye umut dolu bir yürüyüş yapıyor; büyüyerek, kapasitesini geliştirerek. Dünya tam tersi. Distopya denen bir kavram var. Dünyada kendine ait umutsuzluk, yönsüzlük, karmaşıklık içerisinde. İngiltere AB'den ayrıldı, kendilerine ortak para, anayasa yapacaklardı; hiçbiri başaramadılar. 21. asrın başında Türkiye tüm bunları gördü. Bunu iyi okuyan Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan, millet, siyaset Türkiye'ye yeni bir harita çizdi.

'TÜRKİYE'NİN ETRAFINI ÇEVRELEMEYE ÇALIŞIYORLAR'



Geçmişte elde ettiği birikimlerin de üstünde yeni inşalar gerçekleştirerek, yeni hedeflerini kimsenin de anlamasına izin vermeden altyapısını ciddi biçimde geliştirdi. Suriye'deki iç savaşa, Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. İstedikleri politikaları, anlayışı dünyaya korku, umutsuzluk, vekalet savaşları üzerinden veremeyen Batı Türkiye'nin etrafını çevrelemeye çalışıyor. Türkiye buna müsaade etmiyor. Bugünkü ekonomik büyüklüğümüz Türkiye'nin altyapısının tam karşılığı değil. Gezi sürecinden başlayan, umutsuzluk girdabının içerisine bizi de almaya çalışan Batı'nın cereyanlarından kaynaklanan süreçte 10-11 bin dolarlık bir çarkın içerisindeyiz. Bunu ekonomik saldırılarla devam ettirmek istiyorlar. Bunu terör örgütlerini destekleyerek yapmak istiyorlar; kendi kültürümüze, eğitimimize, ahlakımıza uygun olmayan birtakım cereyanların Türkiye'nin içerisine, aile yapımızı, medeniyetimizi, kültür birikimimizi, değerlerimizi bir vesileyle iğdiş etmek için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalışıyorlar. Aramızdaki fark şu Batı dünyasıyla: Bizim dinimiz, anlayışımız, geleneğimiz umutsuzluğu reddeder. Ama Batı'nın kendine ait en önemli değerleri ekonomik kazanım, sermayedarların egemenliği, bireyselcilik. Bütün bunlar olduğu için buradaki çatışma yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir çatışma. Türkiye'nin rolü ve misyonu, nasıl 100 yıl önce sömürgeciliğe karşı bir ayak direnişse, bugün de umutsuzluğa karşı bir ayak direniş.



'TAYYİP ERDOĞAN YAKIN TARİHİ İYİ OKUDU'



Türkiye'nin niçin kapasitesi gelişmesin isteniyor? Niçin otomobili olmasın, İHA'sı olmasın, kendi savaş gemisi olmasın? İstanbul Havalimanımızın olmasını da istemediler. Çünkü bizim bir merkez olmamızı istemediler. Almanya, dünyanın başka ülkeleri daha cazip. Oysa Türkiye Amerika ile Rusya'yı dengeleyebilen, Çin'i, Avrupa'yı bir tarafta tutabilen, kendi etrafındaki coğrafyayı da iyi bir şekilde anlayabilen, bütün bunları yakaladıktan sonra ilgi, etki alanlarını dönüştürebilen bir yürüyüşü gerçekleştiriyor. Nereden Türkiye'yi bozacaklar? Etrafındaki coğrafyadan. Tayyip Erdoğan yakın tarihi iyi okudu, medeniyetimizin hangi tehditlerle karşı karşıya olduğunu gördü, bunlara karşılık hissettirmeden politikalar oluşturdu. Soyut da birçok saldırılarla, manipülasyonlarla karşı karşıyayız. Buna çare üretemeyen bir Batı ile de karşı karşıyayız. Karşı karşıya kaldığımız en ufak bir mesele Türkiye için karamsar bir tablo hanesi olarak oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin aydınları da eski Türkiye anlayışıyla bazen bu kayığa biniyorlar. Ama Türkiye'nin alt gelir grubunun gittikçe yükselerek orta gelir grubuna girdiğini görüyorlar.



'TÜRKİYE'DE BİRÇOK ŞEYİ 1960 DARBESİ BOZMUŞTUR'



Türkiye'nin hukuk sistemini, siyasal sistemini, kültür yapısını, eğitim yapısını, kardeşlik yapısını ve sayabileceğimiz birçok şeyi 27 Mayıs 1960 darbesi bozmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği, Türkiye'yi büyütmeye yönelik yapıcı siyaseti, 1960 darbesinden sonra en önemli meşguliyeti bu olmuştur. Buradaki bozulmayı tamir edip yeni sistemi entegre etmek. Bu darbe dinamikleri kimin işine yaradı? Bizim işimize yaramadığı ortada. Elimizde ne kadar koz varsa bunları verdik, bizi kendi içerimizde uysal bir hale döndürmüş oldular. Bir başbakanın idamını görüp de, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimini beceremeyecek bir hale düştüğünü görüp de, terörün tuzağını görüp de bugün bu devrimleri gerçekleştirebilmek kolay değildir.

TERÖRİST SAYISI SON 4 YILDA YÜZDE 88 DÜŞTÜ

Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamiyle terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk.



BAKAN SOYLU AÇIKLADI! GARA NEYİ İFADE EDİYOR?



PKK'nın kuruluşu 1978. İlk öldürülen siyasi Edip Bucak. 1979'da PKK 150 kadro elemanıyla beraber Suriye'ye geçti. Neden geçti? Orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla oturtmak ve ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için. Ardından, Haftanin, Metina, Hakurk bölgelerine geçtiler. Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridoru, bu koridorun geçiş alanı Gara'dır. İkinci özelliğine Gara'nın Sözde Apollo Akademisi buradadır. Sağlık, eğitim, havacılık, hepsi buradaki alandadır. Bu alan savunması çok kolay, tepeleri olan bir alandır. Gara'nın altında bir su var. Oranın ötesi düzlüktür, orada terör örgütü kalamaz. Oradan öte terör örgütünün barınma alanı olmayacak. Bizim bütün hedefimiz orada terör örgütün alanlarını ortadan kaldırabilmektir. Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmiş gibisinizdir. Bugün TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur. Bizim o koridoru kapatmamız, eğitim alanlarını bertaraf etmemiz, bütün aktarım merkezlerinin kalbine girmemiz ve düze inmemiz terör örgütün bütün sıkıntısıdır, bugünkü feryadının nedeni de budur.