Bakan Soylu'dan o alçakla ilgili mesaj! "Tweet'imle yeniden alınırsa..."

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest.

Ne yapmalıyım. Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweet'imle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım.







