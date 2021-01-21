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Haber Giriş: 21.01.2021 - 00:20 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan o alçakla ilgili mesaj! "Tweet'imle yeniden alınırsa..."

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Bakan Soylu'dan o alçakla ilgili mesaj! "Tweet'imle yeniden alınırsa..."
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından annesine küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kalınması hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest." dedi.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest.

Ne yapmalıyım. Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweet'imle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım.

Bakan Soyludan o alçakla ilgili mesaj Tweetimle yeniden alınırsa...

Bakan Soyludan o alçakla ilgili mesaj Tweetimle yeniden alınırsa...


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