MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu'dan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin paylaşım: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları şükranla yad ederiz
GeriGündem Bakan Soylu'dan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin paylaşım: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları şükranla yad ederiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04.04.2021 - 01:42 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin paylaşım: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları şükranla yad ederiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu'dan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin paylaşım: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları şükranla yad ederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli generallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin bir bildiri yayınlaması hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Soylu, "Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."

İletişim Başkanı Altun’dan Montrö bildirisi tepkisi: Haddinizi bilin
İletişim Başkanı Altun’dan 'Montrö bildirisi' tepkisi: Haddinizi bilin

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi