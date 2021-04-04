Bakan Soylu'dan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin paylaşım: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları şükranla yad ederiz

Bakan Soylu'nun Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."

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