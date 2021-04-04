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Bakan Soylu'dan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin paylaşım: Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları şükranla yad ederiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli generallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin bir bildiri yayınlaması hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Soylu, "Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun Twitter paylaşımı şu şekilde:
"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."
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