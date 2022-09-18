Bakan Soylu'dan KPSS günü yoğun mesai harcayan ekiplere teşekkür

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KPSS'ye giren adayların hiçbir problemle karşılaşmaması için yoğun mesai harcayan kamu personellerine ve emniyet güçlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür geldi. Sınava gireceği salona ekip araçlarıyla götürülen adayların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"KPSS’ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus Müdürlüklerimiz 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu aldı. 6 bin 725 ekip aracı, bin 949 Motorsikletli Polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiler. Tüm ekiplerimize teşekkürler."