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Bakan Soylu'dan KPSS günü yoğun mesai harcayan ekiplere teşekkür

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#Süleyman Soylu#KPSS#Sınav
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 18:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS'ye giren adayların sorunsuz bir sınav günü geçirmesi için yoğun mesai harcayan ekiplere teşekkür etti.

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KPSS'ye giren adayların hiçbir problemle karşılaşmaması için yoğun mesai harcayan kamu personellerine ve emniyet güçlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür geldi. Sınava gireceği salona ekip araçlarıyla götürülen adayların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KPSS’ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus Müdürlüklerimiz 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu aldı. 6 bin 725 ekip aracı, bin 949 Motorsikletli Polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiler. Tüm ekiplerimize teşekkürler."

 

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#Süleyman Soylu#KPSS#Sınav

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