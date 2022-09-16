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Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması: Nüfus müdürlükleri açık olacak

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#Bakan Soylu#KPSS#Nüfus Müdürlüğü
Bakan Soyludan KPSS açıklaması: Nüfus müdürlükleri açık olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 10:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerinin pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık olacağını duyurdu.

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İşte Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı

Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır.

Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarılar dileklerimizle...

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#Bakan Soylu#KPSS#Nüfus Müdürlüğü

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