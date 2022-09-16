Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması: Nüfus müdürlükleri açık olacak

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İşte Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...
KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı
Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır.
Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarılar dileklerimizle...