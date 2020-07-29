Bakan Soylu'dan KPS paylaşımı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimlik Paylaşım Sistemi ile son 3 yılda; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Belgesi, Ölüm Mirasçı Belgesi gibi belgelerin 2007 kurum ve özel kuruluşla paylaşılması sonucu; 12 milyar kağıt, 350 milyar dakika tasarruf ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı" ifadelerine yer verdi.