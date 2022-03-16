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Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' iddiasına tepki

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu
Bakan Soyludan, Kılıçdaroğlunun uyuşturucu baronları iddiasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “baronlara” ve “uyuşturucu satıcılarına” operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan tepki geldi. Bakan Soylu, "Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “baronlara” ve “uyuşturucu satıcılarına” operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Bakan Soylu, “Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞINDAN KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİALARINA TEPKİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızı özelliklede gençlerimizi korumak için gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bazen günlerce evini göremeyen arkadaşlarımız her türlü sonucu göze alarak zehir taciriyle savaşıyor. Ve bundan sonrada savaşacak. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerin acısı hala yüreklerimizde. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden 'baronlara' ve 'uyuşturucu satıcılarına' operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır. Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı’ndan duyunca üzüldük. Şehitlerimizde muazzep eden bu haksızlığa itirazımıza dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu

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