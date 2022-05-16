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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Trollükle bu işler olmaz

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna: Trollükle bu işler olmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu." 

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu

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