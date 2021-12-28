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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Millete vereceği hiçbir şey yok

#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu#Amerikan Büyükelçisi
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Millete vereceği hiçbir şey yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyareti açıklamalarda bulundu. Soylu, “Kılıçdaroğlu’nun bildiği hiçbir şey yoktur. Millete vereceği hiçbir şey yoktur. Yalanı, dolanı, başkalarının kapılarından medet ummayı bilenlerdir onlar. Biz bu topraklara inanıyoruz. Biz bu ülkenin insanlarına inanıyoruz. Gelecek nesillerimize inanıyoruz” dedi.

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Bursa’da sabah muhtarlarla bir araya geldikten sonra güvenlik toplantısını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından emniyete alınan 77 aracın teslim edilme törenine katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

“MİLLETE VERECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR”

Bakan Soylu, “Birilerinin öğretilmiş çaresizlik içerisinde kıvrandığı, faiz-kur makasının arasına sıkıştığı ve oradan bir şekilde çıkamadığı, dünyanın efendilerinin öğrettiklerinin dışında başka bir şeyi düşünme yeteneği olmayan ve bunları kaybedenlere bir ülkede üretim sıçramasının nasıl olacağını, bir ülkedeki coğrafyaya nasıl hayatiyet vereceğini ve yıllardır bir şekilde dünyanın tüm insanlarını kendi köleleri gibi görenlere nasıl hakkaniyet sesimizi yükseleceğimiz, rasyonel bir şekilde hep beraber göstereceğimiz bir dönemdir. Bunu bilen kadrolar buradadır. Kılıçdaroğlu’nun bildiği hiçbir şey yoktur. Millete vereceği hiçbir şey yoktur. Yalanı, dolanı, başkalarının kapılarından medet ummayı bilenlerdir onlar. Biz bu topraklara inanıyoruz. Biz bu ülkenin insanlarına inanıyoruz. Gelecek nesillerimize inanıyoruz. Biz inancımızla, medeniyetimizle yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrını gelecek nesillere daha güçlü daha altyapısı güçlü bir ülke haline getireceğiz” dedi.

AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİ İLE BİR AYDA 4 DEFA GÖRÜŞTÜ”

Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu millet öyle Kılıçdaroğlu gibi Amerikan Büyükelçisi ile bir ayda 4 defa görüşüp onlardan medet umanlar gibi, onların söylediklerin ne olduğunu anlayabilen ve onların bizimle nasıl kıyaslamasının yapılacağını bilen, bizim AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya neler koyduğunu bilerek onlara itibar etmeyen büyük bir millettir. Ya eskiye dönülecek ya güçlü bir Türkiye’ye ulaşılacaktır. Türkiye’nin tercihi her zaman yeni ve güçlü olmuştur. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Biz daha yeni başladık. Orhan Gazi’nin, Osman Gazi’nin bize bıraktığı, emanet ettiği bu topraklarda onlardan daha ileriye gidebilmek için çatlasınlar, patlasınlar biz yeni başladık, yeni başladık, yeni başladık.”

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#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu#Amerikan Büyükelçisi

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