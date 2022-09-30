Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İki gün PKK'nın ipini bekledin

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu, iki gün PKK’nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların ‘cinnet geçiren bir kadın Polis’ yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye’ye ‘en büyük gazeteci cezaevi’ iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın. Bir teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı. Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı. Kurtarıcın PKK’nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

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Soylu paylaşımının devamında, “PKK’nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun. Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip, Zozan arkadaşımızın ‘yani Dilşah Ercan’ bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır’ demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. 6’lı masada sıkıştın. PKK’ya sığındın. Yazıklar olsun” ifadelerine yer verdi.