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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir muhalefet partisi ilk kez DNA raporu istedi terörist için

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#Ankara#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Bir muhalefet partisi ilk kez DNA raporu istedi terörist için
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 12:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu, "Bir muhalefet partisi ilk kez DNA raporu istedi terörist için" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

Dün sosyal medyada bir video dolaştı. Belki de ilk kez kamuoyu bir teröristi bu ölçüde net bir şekilde izledi ve gerçek yüzünü gördü. Bir kadın terörist silah eğitimi, bomba eğitimi almış, söz konusu eylemin hazırlığında parmağı olan, mecazi anlamda söylemiyorum, doğrudan parmak izi olan, başka eylemler yapacağını da söyleyen bir kadın terörist… Peki o açıklama sonrasında bize neyi tartıştırmaya çalıştırdılar? Eylemi yapan o muydu, başkası mı? Devlet yanıldı mı, yanılmadı mı? Bir muhalefet partisi ilk kez DNA raporu istedi terörist için.

Evlat nöbetindeki ailelerin başına ne geldiğini yıllardır tartışmadılar. Lavrion Kampı'nı bugün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bunları bu elemanların nasıl toplantığını hiç tartışmadık. Paramotor o kadar uçar mı diye uzman kesilmesini bildiler. Uçar. Sen bu örgütün nasıl uluslararası lojistik destek aldığını bilmezsen bunu da bilemezsin.

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ÖZÜR BEYANI GÖRMEDİK

92 teröristin nasıl ana muhalefet partisinin raporunda yer aldığını da tartışmadık. Bizim bir terörist listemiz var. O listeye bakarız, gri midir, kırmızı mıdır… Şimdi bir şeye daha bakmak aklımıza geldi, ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nun bir bölümüne bakmak…Tutuklu gazeteciler listesinin bir kısmına da bakacağız artık. Buna ait bir özür beyanı görmedik.

PKK ile PYD arasında bağ kuramayanlar, emniyete koşup 'eyleme karışan silahların seri numarasını istiyoruz' diye telaşa kapıldılar. Bunun için milletten özür dilerler mi? Hayır. Bunun için 'biz yanlış yaptık' derler mi? Hayır.

İçinde bulunduğumuz kurum tarihinin en büyük başarılarına imza atıyor.

BU NASIL BİR GAZETECİLER LİSTESİDİR Kİ 16’SI KIRSALDA PKK ADINA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR

Bu raporu biz koymuşuz gibi suçlandık, iftiraya uğradık. Polisimiz ve bekçilerimiz sayesinde tamamlanamamış bir eylem var. Bu kadar gözleri kararmış, bu kadar terör örgütü sözcülüğü yapan bir eylemi ilk kez görüyorum. Kimse kusura bakmasın bunu söylemek zorundayız. Bunlar kalemiyle ekmeğini kazanan kişiler değil. Bu nasıl bir gazeteciler listesidir ki 16’sı kırsalda PKK adına faaliyet göstermektedir. 1 tanesi MLKP adına eylem yapmaktadır. Meselenin özü açıktır. Hem içerde hem dışarda, terörle mücadelede sorumluluğumuz büyüktür. İğne ile kazarak bu noktaya gelindi.

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TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM 51'E DÜŞTÜ

Yıllık 5 bin 550 kişinin terör örgütüne katıldığı konumdan, katılımın 51’e düştüğü bir noktaya geldik.

Küresel tezgahlar ayağımıza dolansa da dolanmasa da mücadelemiz sürecek. Kendi mücadelemizi vermemiz gerekecek. 29 Ekim 2023’te cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız.

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