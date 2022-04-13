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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi

#İÇİŞLERİ Bakanı#Süleyman Soylu#CHP
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna HDP tepkisi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine 'şerefsiz' dediğini belirterek, "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

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Bakan Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li milletvekilleri arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı. Görüntüde bir polisin, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği anlar yer aldı. Bakan Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna HDP tepkisi

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#İÇİŞLERİ Bakanı#Süleyman Soylu#CHP

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