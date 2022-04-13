Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi

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Bakan Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li milletvekilleri arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı. Görüntüde bir polisin, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği anlar yer aldı. Bakan Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.