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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bana kendi milletvekilinin kasetini bul dedi

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#Süleyman Soylu#Kılıçdaroğlu#Bakan Soylu
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna: Bana kendi milletvekilinin kasetini bul dedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 13:06

İçişleri Bakanı ve AK Parti ikinci bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu,  CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul'. Bu milletvekilinin kasetini, bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs'ta yakaladık kasetleri aldık" dedi.

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Soylu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda partililerle ve STK temsilcileriyle buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiren Soylu, "Rezil, terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu. Bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul'. Bu milletvekilinin kasetini, bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs'ta yakaladık kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun, insanların kasetlerini ortaya koyuyorsun. Biz namuslu insanlarız. Aile mahremiyetinin ne olduğunu biliyoruz. İnsanların aileleri yok mu? İnsanları montaj kasetlerle, insanlara birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyabiliyorsun. Kendin söyledin, kendin arkadaşlarını gönderdin, rica ettin. 'Allahını seversen milletvekilimin kasetini bul ve yok et" diye. Ne edepsiz bir adammışsın sen. Gerekirse isim veririm ama isim vermem çünkü herkes biliyor" dedi. 

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Muharrem İnce'nin çekilmesine değinen Soylu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kim müdahale ediyorsa, bunun adı Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar peşindeyim" diye konuştu.

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#Süleyman Soylu#Kılıçdaroğlu#Bakan Soylu

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