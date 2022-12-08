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Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bizim soracaklarımızı bekle, üzülüyorum ama...

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#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu#İftira
Soyludan Kılıçdaroğluna: Bizim soracaklarımızı bekle, üzülüyorum ama...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 20:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın” dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak” ifadelerine yer verdi.

 

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#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu#İftira

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