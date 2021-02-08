Bakan Soylu'dan Kati Piri’nin sözlerine sert cevap! 'Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu’nda Hollanda’yı temsilen bulunan Kati Piri’nin açıklamalarına cevap verdi. Soylu, Piri’ye "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu’nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri’nin Twitter paylaşımına cevap verdi.
"İSTEKLERİN TÜRKİYE'DE HİÇ GERÇEKLEŞMEYECEK"
Bakan Soylu, Piri’nin "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" yazılı paylaşımını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek" cevabını verdi.
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