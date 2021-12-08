Bakan Soylu'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na tepki: “Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, tek cümle sarf etmediniz”

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
G.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım Geri döneceğizG.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım! 'Geri döneceğiz'#Gedson Fernandes
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Kabine sonrası kritik mesajlar: Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsunKabine sonrası kritik mesajlar: 'Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsun'#Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptıBakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptı#Koronavirüs
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaşta Sergen Yalçın için istifa iddiasıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın için istifa iddiası!#Beşiktaş
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
Sokak ortasında dehşeti yaşadı... İmdadına jandarma yetiştiSokak ortasında dehşeti yaşadı... İmdadına jandarma yetişti#Sivas
Belgeler sızdı Appleın en büyük sırrı deşifre olduBelgeler sızdı Apple'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Apple
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na tepki: “Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, tek cümle sarf etmediniz”

#Süleyman Soylu#Müsavat Dervişoğlu#Terör
Bakan Soyludan İYİ Partili Dervişoğluna tepki: “Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, tek cümle sarf etmediniz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu’nun iddialarına ilişkin, “Bana ahlaklı siyasetten bahsettiniz. Türkiye dört bir yanında terörle mücadele ediyor. Bir tek cümle sarf etmediniz. Belediyelerde bürokratları tehdit ettiğimi söylüyorsunuz. Ama HDP'nin, CHP'nin, PKK'nın şehir yapılanması olduğu belediyelerde payandalık yaptığınızı ahlaklı siyaset ile bağdaştırmıyorsunuz” dedi.

Haberin Devamı

2022 bütçe görüşmeleri İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. Bakan Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu’nun kendisine ilişkin, kirli ve karanlık ilişkilerin ağının içinde olduğu iddialarına cevap verdi. Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Hak savunmak, iftiraya karşı direnç göstermek yalana karşı savaşmak bir insanın en onurlu hakkıdır. Bu hak bakan olduğu için kişiye verilmez, bu hak suç örgütlerinin yapmış olduğumuz mücadelede onların kolunu büktüğümüz, sırtını yere vurduğumuz için onların her biriyle ilgili büyük bir mücadeleyle içinde olduğumuz için karşı karşıya kaldığımız bu iftirada bu hak bize insan olduğumuz için verilir. Bana ahlaklı siyasetten bahsettiniz. Türkiye dört bir yanında terörle mücadele ediyor. Bir tek cümle sarf etmediniz. Belediyelerde bürokratları tehdit ettiğimi söylüyorsunuz. Ama HDP'nin, CHP'nin, PKK'nın şehir yapılanması olduğu belediyelerde payandalık yaptığınızı ahlaklı siyasetle bağdaştırmıyorsunuz.”

Dervişoğlu, İYİ Parti ile HDP belediyelerine ilişkin sözlerine, “Siz her geldiğinizde ben HDP ile ilgili kelam etmek zorunda değilim. Bizim için siz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oldukça İYİ Parti sıralarında nöbet tutmak bizim için şereftir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Belediyelere atanan kayyumlarla ilgili konuştu. Beştaş ile Soylu arasında tartışma yaşandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süleyman Soylu#Müsavat Dervişoğlu#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları