Bakan Soylu'dan İdlib paylaşımı! 'Dramı çıplak gözlerimle gördüm'

Soylu paylaşımında, "Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib’de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm... Onlar da insan, biz de insan.

Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce... Allah’ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim.

Şükürler olsun..." ifadelerini kullandı



