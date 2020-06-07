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Haber Giriş: 07.06.2020 - 18:17,Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan İdlib paylaşımı! 'Dramı çıplak gözlerimle gördüm'

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Bakan Soylu'dan İdlib paylaşımı! 'Dramı çıplak gözlerimle gördüm'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu

Soylu paylaşımında, "Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib’de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm... Onlar da insan, biz de insan.
Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce... Allah’ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim.
Şükürler olsun..." ifadelerini kullandı

Bakan Soyludan İdlib açıklaması
Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması
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