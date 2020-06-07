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Bakan Soylu'dan İdlib paylaşımı! 'Dramı çıplak gözlerimle gördüm'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu
Soylu paylaşımında, "Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib’de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm... Onlar da insan, biz de insan.
Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce... Allah’ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim.
Şükürler olsun..." ifadelerini kullandı
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