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Bakan Soylu'dan Gaziantep'teki anonsa ilişkin açıklama: Maksadını aşmış bir ilan

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#Gaziantep #Cami#Anons
Bakan Soyludan Gaziantepteki anonsa ilişkin açıklama: Maksadını aşmış bir ilan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 01:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te camilerden yapılan uyarı anonsuna ilişkin, "Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük'te düzenlenen 17 Ağustos Deprem Anması programından ayrıldığı sırada Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Anonsların maksadını aştığını söyleyen Soylu, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda biraz önce vali beyle konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde, buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğuk kanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" dedi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

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Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış’ta camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını belirterek, "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anons üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Vali Gül, açıklamasında, "Karkamış’ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb. bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." dedi.

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#Gaziantep#Cami#Anons

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