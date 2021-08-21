Bakan Soylu'dan destek kampanyası açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Soylu, " 647.343 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL oldu. Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz... Bu Millet, Büyük Millet..." dedi.

6️⃣4️⃣7️⃣.3️⃣4️⃣3️⃣ vatandaşımız#BenDeVarım diyerek

AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi.



Toplam destek miktarı 7. gününde

2️⃣6️⃣0️⃣.9️⃣3️⃣0️⃣.7️⃣1️⃣6️⃣₺ oldu.



Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz...



Bu Millet, Büyük Millet... pic.twitter.com/SlL93EYHUF — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 21, 2021

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