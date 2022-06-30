Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' operasyonu açıklaması: Bir buçuk yıldır ilmek ilmek dokunan bir operasyondu

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Özellikle eğlence mekanlarına yönelik çökme operasyonları gerçekleştiriyorlardı. Bununla ilgili 17 suç grubuna operasyon gerçekleştirdik, 315 gözaltı yapıldı. 2022'nin ilk 6 ayında 1527 organize suç örgütü mensubuna işlem, 469 kişi de tutuklandı. En son dünkü operasyonlar hariç... 3 ulusal, 1 bölgesel, 53 yerel suç örgütü çökertildi. Toplam 57 suç örgütü...

2022 yılının başından itibaren FETÖ'nün KCK'nın yeni yapılanmasını aynı zamanda Tekirdağ'da yaptığımız HDK'nın yeni yapılanmasını çökerten çok başarılı operasyonlar gerçekleşti. DEAŞ operasyonları da öyle, çok başarılı operasyonlar gerçekleşti. Aynı şekilde devam ediyor. Demir Yumruk Operasyonu devam edecek. Güvenlik güçlerimizin sonuçlarıyla, burada yürüyeceğimiz nokta var. Biz bu operasyonda çok sabrettik. Bir buçuk yıldır ilmek ilmek dokunan bir operasyondu.

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Türkiye'de uyuşturucu, kara aklama gelirleriyle ilgili kimsenin cesaret etmesine vesile olacak sonuçları oluşturacağımızı düşünüyorum. operasyonun detaylarını, nasıl yürüdüğünü, tekniklerin ve teknolojik altyapısının nasıl bir işlevsellik oluşturduğunu kamuoyuna göstereceğiz.

Ortaya konulan süreçlerin sadece kağıt üzerinden gitmediği bir vesileyle önümüzdeki günlerde hikayeleştirerek milletimize anlayacağız.

Geçen günlerde Diyarbakır'da yaptığımız 'Kökünü Kurutma Operasyonu'unun da bu meselenin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü bir dosya oluşturup adaletin pençesine teslim etmek istiyoruz, bunu devam ettireceğiz.

DEMİR YUMRUK OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 310'A YÜKSELMİŞTİ

Ankara merkezli operasyonda gözaltı sayısı 310'a yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında çete üyelerinin konut, iş yeri ve fabrikaların da bulunduğu 261 taşınmaza el konuldu.

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Ayrıca çete üyelerine ait 327 otomobil ile Erol Evcil'in piyasa değeri 20 milyon dolar olan özel jetine de el konuldu. Örgüt liderlerine ait 39 şirkete de çalışanların mağdur olmaması için kayyum atandı. Örgüt üyelerinin para transferlerini gerçekleştirdiği tespit edilen 8 bin 690 hesaba da el konuldu. Örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz'ın Kayseri'deki fabrikasında da 300 milyon lira ele geçirildiği öğrenildi.