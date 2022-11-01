Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Mezuniyetleri münasebetleriyle bugün burada bulunan kıymetli aileler, anneler, babalar ve bugün mezuniyetlerini birlikte yaşadığımız bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmış kıymetli yeni amirlerimiz diyeceğimiz kıymetli arkadaşlarımızı selamlıyorum.

* Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Türk Polis Teşkilatı olarak 176 yılı geride bıraktık. Bugün itibariyle bu teşkilat zatı devletlerinizin desteğiyle tarihinin en güçlü dönemini yaşamaktadır. 3600 ek göstergeyi bu teşkilatla buluşturduğunuz için teşekkür etmek istiyoruz. Gösterge değişiklikleri için yine teşkilatımız için teşekkür ve şükranlarımızı arzu ediyoruz.

* İnsansız hava araçları, yerli silahlarla, son 5 yılda 4'te 1'ini yenilediğimiz yerleşkelerimizle ülkemizi güvenlik üssü haline getiren anlayışınızla... En büyük güvencemiz sizsiniz. Bizim mesleğimizin en temel problemi rehavettir. Sakın rutine düşmeyin. Aranızdaki dostluk bağını en güçlü hale getirin. Devlet burada. Polis teşkilatımızda hiçbir arkadaşımızın çözemeyeceğimiz sorunu yoktur. Siz ahlak olarak numune olarak gösterilmelisiniz. Görevinize layıkıyla sarılmalısınız.

Haberin Devamı

* Ailelere bir cümlem şudur. Evlatlarınız ne kadar büyülerse büyüsünler elinizi üstlerinden çekmeyin. Başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım onur verdiniz.