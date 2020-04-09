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ANKARA, (DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Bakan Soylu'dan çok önemli uyarı: Kesinlikle terk etmeyin!

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Bakan Soylu'dan çok önemli uyarı: Kesinlikle terk etmeyin!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

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