Bakan Soylu’dan Boğaziçi çağrısı: Tuzağa düşmeyin

Olaylarla ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan Bakan Soylu, şunları yazdı:

''Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır...

Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır...

Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olmayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyşn...

Sizden beklentimiz bilimsel başarı, sizden beklentimiz okul başarısı, sizden beklentimiz büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır. ''