MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu'dan Ağrı'da taziye ziyareti
GeriGündem Bakan Soylu'dan Ağrı'da taziye ziyareti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı), (DHA)-
Haber Giriş: 09.09.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan Ağrı'da taziye ziyareti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu'dan Ağrı'da taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, babasını kaybeden AK Parti İlçe Başkanı Tekin Dinç'e taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, önceki gün babası Kerem Dinç'i kaybeden AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç'i ziyaret etti. Vali Osma Varol ile birlikte 14 Nisan Mahallesi'ne giden Bakan Soylu, Tekin Dinç ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Kur'an okunmasının ardından dua eden Soylu, Dinç ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Bakan Soylu, daha sonra kara yoluyla Patnos ilçesine bağlı Ürküt köyüne hareket etti. 

Bakan Soyludan Ağrıda taziye ziyareti

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi