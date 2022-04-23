Bakan Soylu'dan 23 Nisan mesajı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Sakarya Meydan Savaşı’nda düşmana, 15 Temmuz Gecesi haine karşı onurlu ve cesur duruşuyla ışıkları sönmeyen Gazi Meclisimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yılının idraki içindeyiz.



Anadolu’yu parçalamak ve bu Aziz Milleti yok etmek üzere başlatılmış bir savaş ortamında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tam bağımsızlık mücadelesi sadece Kurtuluş Savaşı ile sınırlı kalmamış, darbelere ve çeşitli vesayet oyunlarına karşı çetin ve onurlu bir süreç yaşanmış; nihayetinde 15 Temmuz 2016 gecesi, demokrasi ve Milli İrade adına kesin bir zafer kazanılmıştır.

Kuruluş günü çocuklara armağan edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil edilen Aziz Milletimizin iradesi ve gücü, 21. yüzyıl dünyasında göç yollarında mağdur edilen çocuklara umut olmuştur.



Tekalif-i Milliye emirleriyle ordu için çorap, bıçak, at arabası gibi ihtiyaçları temin ederek Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Gazi Meclis, bugün insansız hava aracı üreten ve helikopter dahil pek çok savunma sanayi ürününü ihraç eden bir ülkede millet iradesini temsil etmekte, kaosa sürüklenen insanlığa umut olmaktadır.



Misak-ı Milli şiarıyla bir büyük mücadele veren ve bize bu güzel cumhuriyeti armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün hem çıkardığı terörle mücadele kanunlarıyla, hem sınır ötesi operasyon tezkereleriyle içerideki ve Misak-ı Millî alanındaki terör yapılarıyla mücadelemizin ana omurgasını oluşturmakta; Çanakkale’de birlikte savaştığımız coğrafyaya karşı vefasını, ilgisini ve desteğini ortaya koymaktadır.

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Kurucusu ve zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hem duvarına hem de temel felsefesine yazdırdığı “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” şiarı; bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından darbeci zihniyetlerle mücadeleden Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçişe kadar her alanda sahiplenilmiş ve en geniş anlamıyla uygulanmaktadır.

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"TBMM, ÇOCUKLARA UMUT OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"



Bir asrı geçen ömrü boyunca ruhundan hiçbir şey kaybetmeyen, gençliğini korurken gücünü ve tecrübesini muhafaza eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün olduğu gibi bugün de hem ülkemize, hem dünyaya hem de çocuklarımıza umut olmaya devam edecektir.



Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyor; Gazi Meclisimizde bugüne kadar emek vermiş, hizmet etmiş, amiri millet olan; Millet İradesini başka mahfillerle, millete ihanet ve düşmanlık edenlerle paylaşmayan tüm milletvekillerimizi, geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum.