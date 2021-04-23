Bakan Soylu'dan '23 Nisan' mesajı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından çocuklarla birlikte çekilen fotoğrafı ile paylaştığı mesajında 23 Nisan 1920'deki ilk adımın çocuklar kadar güzel başlangıç olduğunu belirtti.

Soylu, TBMM'nin 101 yıl önceki açılış duyurusunda yer alan 'Bütün sivil ve askeri makamların emir alacağı en yüce makam, bu Meclis olacaktır' ibaresinin, hem verilecek mücadelenin karakterinin tarifini hem de millet iradesinin nerede konumlanacağının açık ve net ortaya koyduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Her ne kadar birtakım zihinler Kurtuluş Savaşımızı ve güzel cumhuriyetimizi şekillendiren bu prensibi kavramakta 101 yıl sonra bile hâlâ zorlanıyorsa da aziz milletimizin bir asırdan beri verdiği demokrasi ve yükseliş mücadelesi, bugün gerçek meyvelerini vermektedir. 101 yıl önce bugün atılan adımın ortaya koyduğu mücadele, aynı hedeflerle ve her gün daha da gelişerek sürmektedir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de, karanlık küresel vicdanlara karşı, özellikle 21'inci yüzyılın başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem kendi bekâsını hem inancının ve değerlerinin gereğini hem de insanlığın onurunu savunmaktadır" dedi.

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