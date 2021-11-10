Bakan Soylu'dan '10 Kasım' mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bulgaristanda ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiyeden oy bekliyorBulgaristan'da ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiye'den oy bekliyor#Mustafa Karadayı
Hayat durdu 83 yıldır milletin kalbinde...Hayat durdu! 83 yıldır milletin kalbinde...#Mustafa Kemal Atatürk
Galatasaraydan ayrıldı ve teknik direktör oldu Resmi açıklama...Galatasaray'dan ayrıldı ve teknik direktör oldu! Resmi açıklama...#Ceyhun Müderrisoğlu
Atatürk’ü saygıyla anıyoruz... Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğizAtatürk’ü saygıyla anıyoruz... Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz#10 Kasım
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Ortalığı karıştıran sözler... Talimatı Putin verdiOrtalığı karıştıran sözler... Talimatı Putin verdi#Rusya
ABDde büyük kriz Fiyat artışı, tedarik sıkıntısı... Artık talebi karşılayamıyorlarABD'de büyük kriz! Fiyat artışı, tedarik sıkıntısı... Artık talebi karşılayamıyorlar#Koronavirüs
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Meral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destekMeral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destek#Lütfü Türkkan
Bezos, Muskı yıkamadı 50 milyar dolar kaybetti.. İşte hakkındaki iddialarBezos, Musk'ı yıkamadı! 50 milyar dolar kaybetti.. İşte hakkındaki iddialar#Elon Musk
Ev alacaklar dikkat Kredide önemli kural değişiyorEv alacaklar dikkat! Kredide önemli kural değişiyor#Müteahhit
Dünya var oldukça izindeyiz Atam'Dünya var oldukça izindeyiz Atam'#10 Kasım
Osmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman olduOsmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman oldu!#Macron
Müsrif kraliçenin elmasları 8 milyon dolara satıldı'Müsrif' kraliçenin elmasları 8 milyon dolara satıldı#Marie Antoinette
Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyorÖnemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyor#Emeklilik
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu'dan '10 Kasım' mesajı

#10 Kasım#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu
Bakan Soyludan 10 Kasım mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Hedeflerimizde ve çizdiği yolda ulaştığımız her durak, dünya tarihinin bu büyük komutanı devlet adamının manevi hatırasına gönderilmiş bir selam ve yerine getirilmiş bir vasiyettir" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Soylu, yayımladığı mesajında, hedefleri, gayeleri ve köklü bir geçmişleri olan milletlerin, köklü değişim dönemlerinin de olduğunu bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yine böylesi bir dönemde, dünyada her milletin kendisine bir 'emperyalist' seçmek zorunda bırakıldığı bir zaman diliminde sorumluluk aldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı boyun eğmeyen anlayışı ile hem Aziz Milletimizin hem de insanlığın geleceğine silinmez bir imza atmıştır. En büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyanın en zorlu coğrafyasında, terör, uyuşturucu, kaçak göç ve daha birçok güvenlik başlığıyla aynı anda ve başarıyla mücadele etmekte, insanlığa ışık olmakta, mazlum yürekleri korumakta, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde takip ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle sadece kendi milletine değil, tüm insanlığa umut olmaya devam etmektedir. 21'inci yüzyılın Türkiye’si; bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme karşı verdiği mücadelenin aynısını bugün de başarıyla verirken, diğer yandan da onun çizdiği yolda yerli ve milli insansız hava araçlarımızla, kendi üretimimiz olan helikopterlerimizle, heyecanını duyduğumuz yerli otomobilimizle, kendi evlatlarımızın her alanda ürettiği yüksek teknolojili sanayi ürünlerimizle ilerlemektedir. Hedeflerimizde ve çizdiği yolda ulaştığımız her durak, dünya tarihinin bu büyük komutanı devlet adamının manevi hatırasına gönderilmiş bir selam ve yerine getirilmiş bir vasiyettir. Bu vesileyle; ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde, Aziz Milletimizin göz bebeği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve şükranla yâd ediyor, aziz hatırasına saygılarımı sunuyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#10 Kasım#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu

BAKMADAN GEÇME!

Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

#Emeklilik