Bakan Soylu, Yusufeli’nde çocuklara karnelerini dağıttı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak helikopter ile Yusufeli ilçesine geldi. Bakan Soylu’yu Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Murat Yılmaz, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, kurum müdürleri ve vatandaşlar karşıladı.

17 Mart 2021'de 400 nüfuslu Dereiçi köyünde çıkan yangında evleri zarar gören afetzedeleri ziyaret eden Bakan Soylu, yangın sonrası TOKİ tarafından inşa edilen konutları gezdi. Vatandaşlarla görüşen Bakan Soylu, Dereiçi İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Bakan Soylu, bugün yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı, hediyeler verdi.

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Bakan Soylu, ardından ilçede TOKİ tarafından inşa edilen yeni yerleşim yerine hareket etti. Yusufeli Barajı’nın inşa edilmesi nedeniyle evlerini terk ederek yeni yaşam alanlarına taşınan vatandaşları ziyaret eden Bakan Soylu, esnafla sohbet etti.