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Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ile görüştü

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#Yunanistan#Göç Ve İltica Bakanı Mitarakis

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bulunan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya geldi.

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Soylu ve Mitarakis, ikili görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçti.

Basına kapalı yapılan görüşmede, göç, terörle mücadele ve güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ile görüştü



Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Göç İdaresi Başkan Vekili Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ile görüştü

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#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#Yunanistan#Göç Ve İltica Bakanı Mitarakis

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