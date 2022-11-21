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Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

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#Süleyman Soylu#Kilis#Polis
Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 22:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis’te dün roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Kilis’te, dün Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD-YPG tarafından yapılan roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy’dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu’ya ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve il protokolü eşlik etti.

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#Süleyman Soylu#Kilis#Polis

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