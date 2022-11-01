Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu ve YÖK Başkanı Özvar muhtarların eğitimine ilişkin protokol imzaladı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#YÖK#Süleyman Soylu
Bakan Soylu ve YÖK Başkanı Özvar muhtarların eğitimine ilişkin protokol imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 18:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İçişleri Bakanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında, muhtarların eğitim faaliyetlerine dair iş birliği protokolünü imzaladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile de YÖK arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Haberin Devamı

YÖK Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YÖK Başkanı Erol Özvar, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Soylu, 81 ildeki tüm devlet üniversitelerinde 50 bin 376 muhtara 28 başlıkta eğitim verileceğini söyledi. Eğitimlerin muhtarların hizmet standartlarını yükselteceğine işaret eden Soylu, muhtarlarla ilgili 27 temel adım atıldığına dikkat çekti. 

’MUHTARLARIMIZ BELİRLİ GÖREVİ YAPAN NOKTADA DEĞİLDİR’

Muhtarlık Daire Başkanlığı kurulmasından, özlük haklarının iyileşmesine kadar, muhtarlık binalarının yapımından muhtar evlerine kadar birçok adımın atıldığını aktaran Soylu, "Bu eylemlerden bir tanesi de Muhtar Akademisi’dir. Bu ders konularına bir yerel yönetimin alt birimi için neden ihtiyaç duyulur? Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde muhtarlık sistemini öyle bir yere oturttu ki aslında sadece yerel yönetimin bir alt birimi olarak tanımlanması, belki tarifi açısından örtüştürülemez duruma geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde muhtarlarımız sadece ikamet veren, mühür basan, belirli birkaç görevi yapan bir noktada değildir. Onun yerine toplumsal meseleleri kendi üzerinde gören, örneğin uyuşturucu meselesinden anlaması ve bilmesi gerekir, kaçak göçle mücadeleden metruk binalara, kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocuklarımızın okullaşmasına kadar, tüm meselelerde etkin ve etkili olan, kaideli devletin en önemli organlarından birisi olarak tanımlanmaktadır" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#YÖK#Süleyman Soylu

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry