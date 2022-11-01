Bakan Soylu ve YÖK Başkanı Özvar muhtarların eğitimine ilişkin protokol imzaladı

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YÖK Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YÖK Başkanı Erol Özvar, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Soylu, 81 ildeki tüm devlet üniversitelerinde 50 bin 376 muhtara 28 başlıkta eğitim verileceğini söyledi. Eğitimlerin muhtarların hizmet standartlarını yükselteceğine işaret eden Soylu, muhtarlarla ilgili 27 temel adım atıldığına dikkat çekti.



’MUHTARLARIMIZ BELİRLİ GÖREVİ YAPAN NOKTADA DEĞİLDİR’



Muhtarlık Daire Başkanlığı kurulmasından, özlük haklarının iyileşmesine kadar, muhtarlık binalarının yapımından muhtar evlerine kadar birçok adımın atıldığını aktaran Soylu, "Bu eylemlerden bir tanesi de Muhtar Akademisi’dir. Bu ders konularına bir yerel yönetimin alt birimi için neden ihtiyaç duyulur? Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde muhtarlık sistemini öyle bir yere oturttu ki aslında sadece yerel yönetimin bir alt birimi olarak tanımlanması, belki tarifi açısından örtüştürülemez duruma geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde muhtarlarımız sadece ikamet veren, mühür basan, belirli birkaç görevi yapan bir noktada değildir. Onun yerine toplumsal meseleleri kendi üzerinde gören, örneğin uyuşturucu meselesinden anlaması ve bilmesi gerekir, kaçak göçle mücadeleden metruk binalara, kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocuklarımızın okullaşmasına kadar, tüm meselelerde etkin ve etkili olan, kaideli devletin en önemli organlarından birisi olarak tanımlanmaktadır" dedi.