Bakan Soylu ve Kurum açıkladı: Hasar tespit komisyonu kuruldu

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"13 vatandaşımızın tedavilerine devam ediliyor" diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



Gençlik ve Spor Bakanımız, Adalet Bakanımız ve Aile Bakanlığı dahil olmak üzere tüm bakanlıklarımız yöneticileri, AFAD koordinasyonu altında yaptığımız işlerde ve kendilerinin sorumluluğundaki işlerde zararları tespit etmek, onarmak ve atılacak adımları belirlemek maksadıyla burada olduk. Bizde bakanlığımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza periyodik olarak durumu söyleyerek talimatlarını aldık. Hepimiz hem hasar olan yerlerde, hem ilçe merkezlerinde gerekli değerlendirmeleri yaptık. Atacağımız adımları belirlemeye çalıştık. 3 bin 748 personel, 812 araç bu depremde Düzce'de görev aldılar. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı oldu. 99 depremi büyük etki oluşturdu. Evine girmek istemeyenler oldu. Çocuklar korktu. Vatandaşlarımızın barınmasına imkan sağlamak için adımlarımızı attık. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Gençlik merkezleri kapalı spor salonları açıldı ve misafir edildiler. AFAD, Kızılay ve belediyemiz 20 bine yakın battaniye dağıttılar. 600'a yakın ısıtıcı dağıtıldı. 23 bin 265 kişiye sıcak yemek verildi. Bu depremin farklı yönü var. Her afetin kendi karakteri vardır. Özellikle hocalarımızın da söylediği ivmelenmesi yüksek bir deprem. Eşya zararları söz konusu oldu.



"VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"



110 ekip çalışmalarına başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile toplam 27 milyon liralık ödenek ulaşmış oldu. Vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Yapı stokunun yüzde 80'inin iyi bir noktada olması burada daha büyük maliyetle karşılaşmamızı temin etmiştir. Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Kiracılar varsa 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Konteynera geçiyorsa 15 bin liraya kadar yardımda bulunulacak. Eşya hasarları için tespit komisyonu oluşturduk. Eşya hasarlarının 5 bin liraya kadar karşılanmış olacak. Çatı hasarları da var. Bunlarla ilgili de 5 bin liradan 15 bin liraya kadar karşılayacağız. Az hasarlı yapılar var. 3 bin 5 bin 7 bin civarında destek olacağız. Vatandaşlarımızın karşılaştığı bu zor durumda bir nebze olsun katkı koyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızı da yalnız bırakmayacağız.



BAKAN KURUM: GEREKEN ÇALIŞMALARI SAHADA SÜRDÜRÜYORUZ



"Her afette olduğu gibi devletimiz imkanlarını seferber etmek suretiyle afet bölgesindeydi" diyen Bakan Kurum, "Düzcemizde yapılması gereken çalışmaları sahada sürdürüyoruz. Gölyaka merkezli deprem vesilesiyle hasar gören tüm mahallerimizde tespitlerimizi yaptık. Geçici barınma gıda ihtiyaçları giderilirken, hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Hızlı şekilde tespitleri yapmak ve yol haritası sunmak en büyük arzumuz. Bize gelen taleplerin büyük kısmını hallettik. Yüzde 70'e yakın hasar tespit yapılmış oldu. 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Düzce genelinde 71 bina, 134 bağımsız bölüm yıkılacak olarak tespit edildi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler. Belediyelerimizin altyapı çalışmalarını yapması için 10 milyon kaynak aktarıldı. TOKİ'mizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mevcut sosyal konut projemize ilaveten ağır hasarlı binalarımız için projelerimizi arkadaşlarımız hazırladılar" dedi.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE DEVAM EDECEĞİZ"



Bu afetlerin kentsel dönüşümün önemini gösterdiğini belirten Bakan Kurum, "99 depremi sonrası yaptığımız düzenlemelerle 6.6 milyon ev ve işyerinin denetimi tamamlandı. İlk evim projesiyle bin 100 konut inşa edeceğiz. 8 kentsel dönüşüm alanı var. Bina kimlik sistemi getirdik ve binanın yapısı projesi oturan vatandaşlarımızın nüfus bilgilerine ulaşabiliyoruz. Biz kararlı bir şekilde kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğiz. Deprem ve deprem dönüşümü siyaset üstü bir mesele" ifadelerini kullandı.